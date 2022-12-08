السعودية : وزارة التعليم تصدر قرار هام بشأن هذا الأمر المفاجئ !

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة التعليم السعودي قرار بعودة الحضور لكل من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، حيث حرصت وزارة التعليم السعودي على تهيئة المدارس طوال الفترة السابقة، وذلك من أجل الاستعداد لاستقبال جميع الطلاب في المدارس من جديد، كما تم إصدار الكثير من الأوامر والتنبيهات بجميع المؤسسات التعليمية ولأولياء أمور الطلاب، وجميع الطلاب أيضاً، للحفاظ على بعض الإجراءات التي نبهت عليها الوزارة والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية.

تعليمات وزارة التعليم السعودي الحرص على التنظيم الكامل لعمليات الدخول والخروج للطلاب منذ بداية الدوام وحتى الانتهاء. توفير عدد كافي من الأماكن لمعرفة حالة الطالب الصحية، قبل البدء في دخول المدرسة. التنبيه المشدد لجميع الطلاب والموظفين على حد سواء بارتداء الكمامة القماش أو الطبية. التصرف السريع إتجاه أي أعراض تظهر على الطلبة، واللجوء إلى عزل الطالب فوراً. توفير الكثير من البوابات لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب. يتم توجيه الطلاب إلى دخول الفصول بشكل مباشر، وعدم الاصطفاف الصباحي. إعادة تعيين جميع الفصول الدراسية من أجل تحقيق المسافة الآمنة بين الطلبة. استغلال جميع الغرف في المدارس لتحقيق المسافة الآمنة بين الطلاب. التنبيه المشدد على ضرورة تهوية الفصول باستمرار، وعدم غلق النوافذ. كل طالب له أدواته الخاصة به، ويحظر تبادل الأدوات. واجبات أولياء الأمور قد قامت المدارس بجميع الواجبات تجاه الطلاب وكذلك يجب أيضًا على أولياء الأمور مراعاة صحة أبنائهم وتعليمهم أساليب العناية الشخصية.؛بالإضافة إلى عدم السماح للأبناء بالذهاب إلى المدرسة في حالة ظهور أحد الأعراض عليهم، والاكتفاء بالدراسة عن بعد.

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