الملك سلمان يصدر قرار عاجل بشأن الشيخين ياسر الدوسري وأحمد الحذيفي

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا بالموافقة على مشاركة الأئمة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور خالد المهنا والشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالحرمين الشريفين.

وكان خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق قد أصدر أمراً ملكياً بتعيين 84 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

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يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين

وأكد النائب العام السعودي ، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن هذا الأمر الملكي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ورفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.