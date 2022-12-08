الكويت تعلن عن 28 وظيفة شاغرة برواتب ومزايا عالية لجميع الجنسيات ..تفاصيل أكثر

الرياض - محمد الاطلسي - إعلان 28 وظيفة شاغرة برواتب ومزايا عالية في دولة الكويت‎، حيثُ أعلنت شركة الغانم عن توفر العديد من التخصصات عن الوظائف الشاغرة لجميع الجنسيات

1- محلل إدارة المخاطر والضوابط. 2- مدير الموارد البشرية – التعلم والتطوير. 3- تنفيذي مبيعات. 4- كاتب تكاليف. 5- تنفيذي مبيعات. 6- محلل كبير – المشاريع. 7- مساعد مدير عمليات الخزينة. 8- انضم إلى عائلة الغانم للسيارات. 9- وكيل مركز الاتصال. 10- رئيس قسم. 11- مساح المطالبات. 12- مهندس مشروع أول. 13- ضابط مشتريات أول. 14- برنامج تدريب متقدم لطلاب السنة الثالثة والرابعة والخريجين الجدد.

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- موظف إداري. 16- عالم البيانات. 17- برنامج التدريب التمهيدي لطلاب السنة الأولى والثانية. 18- موظف أول موارد بشرية – توظيف. 19- رئيس التصميم UI / UX. 20- المحلل المالي. 21- أخصائي إدارة الموردين والوفاء بالتجارة الإلكترونية. 22- ضابط أول – ترخيص الأعمال والدعم. 23- متخصص في تكنولوجيا المعلومات. 24- موظف إداري. 25- مسؤول التسويق. 26- رئيس تصميم UI / UX. 27- محاسب – سيارات. 28- مهندس بيانات.

رواتب شركة الغانم بالكويت تبدأ الرواتب من 106 دينار كويتي وتصل الي 1191 دينار كويتي