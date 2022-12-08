قرار كويتي يفاجىء الجميع بمنع دخول العمالة التي تحمل جنسية هذا البلد العربي !

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت صحيفة "القبس" الكويتية قرار تفاصيل إيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، الذي يقضي بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة الكويتية، أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

▪ 6 ملايين ريال يجمعها سعوديون لتنفيذ هذا الأمر !

▪ بقصد أو بدون قصد ..السعودية تصدر قرار صادم بحق من يقدم على هذا الأمر بعد اليوم !! تفاصيل هامة

وأرجعت المصادر أسباب هذا القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.

وقالت المصادر للصحيفة الكويتية، إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي،

وذكرت المصادر أن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر، مشددة على أن الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.