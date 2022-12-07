الملك سلمان يزف هذه البشارة الضخمة الى أبناء الشعب اليمني ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن قد اسدل الستار عن توجيهات جديدة للملك سلمان تمثلت بتوقيع الحكومة اليمنية على مشاريع ضخمة مقدمة من «البرنامج السعودي للتنمية» بتكلفة وصلت إلى نصف مليار ريال

وفي هذا السياق أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن حكومته وقّعت عقود 3 مشاريع تنموية ضخمة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بتكلفة 500 مليون ريال سعودي.

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وعبر حسابه على «تويتر» أكد الإرياني، أن هذه العقود «أحد بشائر الخير بعد اتفاق الرياض»، كما أنها «تدشين لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة».

وأوضح الإرياني، أن المشاريع سيتم تنفيذها في «عدن، والمهرة، ومأرب» وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل بتكلفة 500 مليون ريال سعودي.

ولفت الإرياني، أن حزمة المشاريع التنموية تشمل «إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال سعودي، ومشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي بتكلفة 54.4 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال».

وقال الإرياني: نثمن الدعم المتواصل من أهلنا وأشقائنا في المملكة، والذي يأتي امتدادًا للدور التاريخي والريادي للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا في تعزيز أمن واستقرار اليمن، والدفع بعجلة التنمية، وتجسيدًا للعلاقة الاستثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين وروابط الدم والأخوة والمصير المشترك.