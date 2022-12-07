اليمن : وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى هذة المحافظة للقيام بهذه العملية المفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - دفعت قوات العمالقة خلال الثلاثة الايام الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة الى مديرية عين غرب محافظة شبوة ، وتأتي هذه التعزيزات بعد رصد تحركات مشبوهة لمليشيات الحوثي في عقبة المخدرة الفاصلة بين مديرية عين مع محافظة شبوة.

هذا وقد بداءت قوات العمالقة بعملية انتشار واسع في المديرية واستحدثت مواقع عسكرية جديدة حول عاصمة المديرية .

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وياتي هذا الانتشار بعد عملية اعادة تموضع لقوات اللواء الثالث عشر عمالقة جنوبية الى جنب قوات اللواء الرابع دفاع شبوة ، وقد حظيت هذه القوات بارتياح شعبي كبير في اوساط ابناء مديرية عين الذين يكنون كل التقدير والاحترام لقوات العمالقة الجنوبية التي كان لها الدور الاكبر في تحرير مديريات بيحان من مليشيات الحوثي المدعومة من ايران