السعودية تزف خبر سار وتعلن عن وضائف شاعرة لرجال والنساء في المملكة وبراتب يصل إلى 13000 ريال

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت كلًّ من شركة نيوم والشركة التعاونية للتأمين في المملكة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء والرجال برواتب تصل إلى 13000 ريال سعودي للعمل لدى شركاء نيوم في عدة مدن إضافة إلى مقر التعاونية للتأمين في محافظة جدة.

أعلنت شركة نيوم عبر إدارة “المسؤولية الاجتماعية في نيوم” عن توفر 30 وظيفة شاغرة للنساء والرجال للعمل لدى شركاء نيوم برواتب تصل إلى 13,000 ريال سعودي، موضحة أنَّ المسميات الوظيفية هي على الشكل التالي:

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فني تقنية المعلومات. مهندس مدني أول. مهندس مدني (وظيفتان). مدير أمن المجتمعات. مساعد إداري. مهندس أمن وسلامة مهنية. مدير موارد بشرية. مدير أمن. كاتب تسجيل الحضور والانصراف. سائق اسعاف. مسؤول سلامة مهنيه. حارس أمن. مساعد إداري. أخصائي هندسي – صحة عامة. كاتب تقني. مدير الخدمات الميكانيكية. مهندس ميداني – ميكانيكي. مُشرف الموارد والاستدامة. سائق. مراقب عمليات. مُمثل مركز الاتصال. مسؤول سلامة. محاسب مالي. موظف إداري. مهندس سلامة.

وأوضحت إدارة “المسؤولية الاجتماعية في نيوم” أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف إدارية شاغرة للنساء والرجال بالشركة التعاونية للتأمين

بدورها أعلنت الشركة التعاونية للتأمين في المملكة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء والرجال من حملة البكالوريوس في دون اشتراط وجود الخبرة، للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة تحت المسمى الوظيفي “موظف مبيعات جديدة”.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حملة الجنسية السعودية. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية. أن يملك المتقدِّم مهارات عالية في التواصل والتفاوض. لا يشترط وجود الخبرة.

هذا وقد جاء الوصف الوظيفي للوظيفة المُعلن عنها في التعاونية للتأمين على الشكل التالي: “مساعدة مدير المبيعات الجديدة على تسويق وبيع منتجات التعاونية بشكل فعال مباشرة للعملاء من الشركات والعملاء الرئيسيين” إضافة إلى “توسيع الحصة السوقية للحسابات الرئيسية في المنطقة”. وفق رواتب ومزايا تنافسية، إضافة إلى التأمين الصحي.- ساعات العمل المرنة.

موعد وطريقة التقديم:

وأوضحت التعاونية للتأمين أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط اضغط هنا،