ماذا يحدث ..تعليق الدراسة وتحذيرات هامة للمواطنين في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن تعليم المنطقة الشرقية بالسعودية، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس الخفجي جراء الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وأشارت إدارة تعليم الشرقية في بيان صادر عنها، إلى أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار هطول الأمطار على محافظة الخفجي وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم في مدارس مكتب تعليم محافظة الخفجي.

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أخذ الحيطة أثناء القيادة

كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في محافظة الجبيل، بأن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي قد يصل الى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية.