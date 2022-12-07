في السعودية .. صدور قرارات مفاجئة بشأن نظام العمل لكل المقيمين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ، المهندس أحمد سليمان الراجحي ، قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل .

ووفقا لصحيفة عكاظ ، فإن أولى العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم 64 بوصف المخالفة ( تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة ) ، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال .

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في حين صنفت بالرقم 65 مخالفة ( عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين ) ، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال .

وتضمنت المخالفة 66 من جدول العقوبات ( عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة ، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة ) ، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال .

وصنفت المخالفة 67 على (مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة)، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال.