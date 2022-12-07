وردنا الآن: قرار رئاسي يمني جديد بتعيين هذه الشخصيات في هذه المناصب ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - صدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أربعة قرارات بتعيينات مدنية وعسكرية في محافظة حضرموت.

▪ في السعودية .. صدور قرارات مفاجئة بشأن نظام العمل لكل المقيمين في المملكة

▪ عشبة بسيطة حيرت الطب .. تقوي الذاكرة وتجعل من الشايب شباب خلال فترة قليلة جداً

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصدور قرار جمهوري بتعيين عصام حبريش الكثيري وكيلًا لوزارة الإدارة المحلية لقطاع تطوير السياسات المحلية.

كما صدر قرار جمهوري بتعيين عامر سعيد سالم العامري وكيلًا لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء.

إلى ذلك أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتعيين العقيد الركن عامر عبدالله محمد بن حطيان أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى ويرقى الى رتبة عميد.

كما صدر قرار رئيس المجلس الرئاسي، بتعيين العقيد الركن ناصر صالح محمد حسين الوادعي اركان حرب اللواء ١٣٥ مشاة ويرقى الى رتبة عميد.