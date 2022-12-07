ماذا حدث للمعلق الشهيرعصام الشوالي من قنوات "بي إن سبورت" خلال كأس العالم ؟ .. امرصدم الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - أثار المعلق الرياضي التونسي، عصام الشوالي، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات واسعة بطرده من قنوات بي إن سبورت.

جاء ذلك بسبب طريقة تعليقه على مباراة الأرجنتين وأستراليا ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر.

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وتصدر اسم الشوالي قوائم أكثر الوسوم انتشارا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تفاعله الكبير مع هدف الأرجنتين الثاني في مرمى أستراليا، وبعد نشره في وقت لاحق مقطع فيديو من خلف الكواليس يظهره وهو يعلق على ذلك الهدف.