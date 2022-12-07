إفلاس رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس يشعل وسائل التواصل .. دخل بصفقة وخسر كل أمواله

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت أنباء عن إفلاس رجل الأعمال المصري الشهير والملياردير نجيب ساويرس، بعد أن دخل في صفقة عبر البورصة قيل أن الرجل فقد كل أمواله واصبح مفلساً بسببها.

وأشعلت الأخبار المتداولة الكثير من الجدل في مواقع التواصل وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة تزعم إفلاسه وضياع ثروته بالكامل، وهو امر غير حقيقي، ولم يتم تأكيده أو نفيه حتى الآن. نجيب أنسي ساويرس، يعتبر من أكبر رجال الأعمال المصريين، من مواليد 17 يونيو 1955 في محافظة سوهاج مركز طهطا، ويبلغ من العمر حاليًا 65 عامًا، ويعتنق الديانية المسيحية، ومتزوج من السيدة “غادة جميل”، وأنجب منها 4 أبناء.

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وكانت بدايته من خلال الاعتماد على نفسه بإنشاء قطاع في شركة والده الذي أطلق عليه قطاع التكنولوجيا الذي تطور بشكل مهول، وأنشأ أول شركة للإنترنت InTuch، وأنشأ عام 1996 أول شركة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مصر وهي ESC .