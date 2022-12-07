السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بالمملكة لهذه التخصصات المختلفة وبراتب 5000 ريال..لا تفوت الفرصة

الرياض - محمد الاطلسي - نعرض لك كيفية التقديم على وظائف سعوده وما هي التخصصات والشروط المطلوبة عبر موقعنا، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض القرارات التي تخص نظام السعودة الجديد، والذي يوفر بدوره عدد كبير من المزايا للموظفين. بدون دوام براتب 5000 ريال سعودي كيفية التقديم على وظائف سعوده وما هي التخصصات والشروط المطلوبة يُعد "السعودة" من أفضل الأنظمة الاجتماعية التي أصدرتها السعودية في الآونة الأخيرة، حيث يهدف إلى توطين الوظائف وتوفير فرص مختلفة للمواطنين كذلك، وتتمثل الوظائف المتاحة فيما يلي:

تحصيل فواتير. خدمة العملاء. شركات الاتصالات. أمناء الصيدليات. الأمن والسلامة. الصحة المهنية. الخدمات اللوجستية. السكرتير التنفيذي. النسخ. الموارد البشرية. استقبال في الفنادق.

▪ جنون الجنس ..وفاة عريس عشريني في ليلة الدخله وبعد الكشف عن جثته كانت الصدمة قاتلة

▪ خبراً ساراً للمواطنين والمقيمين في الدول الخليجية تزفه دولة قطر

المحاسبين. استقبال مرضى. الخدمات العامة. مراقبة الجودة. أمن وحراسة. بيع للنساء. الوظائف الإدارية، والتقنية. التخصصات المطلوبة في نظام السعودة

قد تم تحديد بعض التخصصات التي يتطلبها نظام السعودة الجديد، وذلك حتى يتم توفير كافة المهن والتخصصات والمجالات للسعوديين أثناء توطين الوظائف، ومنها: البيع والشراء. الهندسة. الحسابات. المشتريات.

السكرتارية. التمريض. شروط التقديم في وظائف السعودة توجد بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالالتحاق بالعمل في هذا النظام، حيث يجب أن تلائم كافة مهارات الشخص مع الوظيفة التي سيتقدم لها، ومن تلك البنود ما يلي: أن يكون لدى المواطن السعودي بطاقة هوية شخصية سارية الصلاحية.

نسخة من الآيبان البنكي. الموافقة على أن الراتب المُقدم شهريًا لن يتعدى 2000 ريال سعودي على الأقل في الشهور الأولى. أن يقوم بتسجيل رقم الجوال الخاص به مع طلب التوظيف. ألا يقل السن عن 18 عامًا، ولا يُزيد عن 40. امتلاكه لبطاقة الأحوال المدنية. شركات ومؤسسات تتعامل مع وظائف سعودة

من خلال حديثنا حول كيفية التقديم على وظائف سعوده وما هي التخصصات والشروط المطلوبة، فمن الواجب أن نعرض لكم بعض المؤسسات التي تتعاون مع نظام سعودة فيما يلي: Itsalat International Communication Company Middle East Trading Company – Saudi Arabia

aPetrostar Company نظام السعودة قد حرصت المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الخدمات والأنظمة الجديدة التي تعمل على إتاحة الإمكانية للمواطنين في الحصول على عمل مُناسب لهم، وذلك بسبب كثرة الوافدين والتحاقهم بوظائف سعودية، حتى أصبح أبناء البلاد لا يتمكنون من الحصول على وظيفة بسهولة.

فبدأت هذه الحملة التي تُعرف باسم نظام السعودة منذ عام 1985م تقريبًا، ولكن على الرغم من كونها ليست نظامًا حديثًا، إلا أنه بدأ العمل فيها على وجه التحديد منذ 5 سنوات ماضية، حيث قامت الحكومة السعودية بعمل دراسات ضخمة عن طبيعة السوق التجاري والصناعي، وكافة الأنواع الأخرى. كان الهدف من هذه الدراسة أن تتعرف الحكومة على الشركات والمؤسسات التي يكون بها نسبة وافدين كثيرة، وذلك ليقوموا بإدخالهم في نظام السعودة، بمعنى أن يتم استبدال بعض الطاقات البشرية الوافدة، بطاقات أخرى من أهل المملكة.

فمن خلال هذا النظام قامت السعودية بتوظيف أكثر من 40,000 مواطن سعودي في الآونة الأخيرة، ومن المُتوقع أن يتم توظيف عدد أضخم من هذا، حيث بدأت المؤسسات تدخل في نطاقات قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقسيمها حتى تتمكن كل شركة بمعرفة ما هي الجنسيات التي عليها توظيفها.