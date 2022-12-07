اجتماع هام لمجلس النواب الأمريكي عن اليمن .. حمل هذا الطرف فشل انهاء الحرب واثنى على جهود دولة عربية !

الرياض - محمد الاطلسي - عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، امس الثلاثاء، جلسة استماع مفتوحة حول الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، بعد مرور أكثر من شهرين على انقضاء الهدنة برعاية الأمم المتحدة دون تجديد.

وحمل مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تميوثي ليندركينغ، في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية فشل تمديد الهدنة وجهود إنهاء الحرب في اليمن.

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وقال ليندركينغ في جلسة الاستماع : لا يزال الوضع هشًا في اليمن، خاصة وأننا شهدنا تراجع الحوثيين عن التزاماتهم، وتقديم مطالب متطرفة، والأكثر إثارة للقلق، سلسلة من الهجمات الأخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.

وقال ليندركينغ في شهادته : إن مطالبة الحوثيين في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين – حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار – منع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الأطراف في أكتوبر.

وحول المفاوضات قال ليندركينغ إن المفاوضات مستمرة بكثافة “بين الطرفين حول اتفاقية هدنة أوسع، بدعم من شركاء إقليميين رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. والأهم من ذلك، تحظى جهود الهدنة والسلام بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة”.

وقال إن السعودية تواصل “اتخاذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاقية في أكتوبر. ومع ذلك، يجب ألا نتجاهل الأطراف اليمنية نفسها، ودورها الحاسم في تأمين حل دائم بقيادة يمنية للصراع. بعد كل شيء، فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وعكس الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية يمنية يمنية”.

واتهم الحوثيين بإهانة المجتمع الدولي “بأسره” مع مواصلته احتجاز موظفين يمنيين عملوا في السابق بالسفارة الأمريكية “ولم يستجبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم.” وقال إن هذه “الأعمال إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق”.

وتابع: على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات. حيث تستمر العناصر الرئيسية للهدنة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية.

وأشار إلى أن اليمن “يشهد حاليًا أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات. ولم يجلب هذا الهدوء راحة ملموسة لملايين اليمنيين فحسب، بل خلق أيضًا فرصة فريدة لعملية السلام”.

وأعاد ليندركنغ التذكير بأن جذور الحرب “المستمرة في اليمن تنبع من تعطيل عملية الانتقال السلمي في عام 2014” في إشارة لسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة واجتياح صنعاء مع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014).

وقال إن التوترات والتحديات التي سعت عملية الانتقال إلى حلها استمرت “في التفاقم على مدى ثماني سنوات من الحرب ولا يمكن معالجتها في النهاية إلا من قبل اليمنيين أنفسهم؛ خلال هذه الفترة، تم دفع المؤسسات اليمنية إلى حافة الانهيار، وهذا أكثر من أي شيء آخر هو الذي يقود الأزمة الإنسانية”.

مشيراً إلى أن انقسام البنك المركزي “يدفع بعدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، ونظام الرعاية الصحية معطل وغير قادر على وقف الأزمة. تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها. فقط عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية يمكن أن تبدأ في إعادة دمج هذه المؤسسات معًا. في غياب مثل هذه العملية، سيستمر القتال، وستتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”.

وأشار إلى أنه “بينما شكلت الحكومة اليمنية وفداً للمحادثات وأكدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، فإن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. فمنذ أبريل / نيسان، يرفض الحوثيون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة – فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن، تعز، التي تخضع للحصار منذ عام 2015. ”

ويضيف: والآن، أطلق الحوثيون حملة سلسلة من الهجمات تهدد الملاحة الدولية لأنها تسعى إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات. وبذلك، يحرم الحوثيون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمس الحاجة إليها والتي تدفعها الحكومة اليمنية بهذه الإيرادات.

وقال: نحن في لحظة حرجة: يجب أن نحافظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل. ويشمل ذلك إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة في اليمن.

وتابع: إن الإجماع الدولي القوي – بما في ذلك بين الدول الخمس دائمة العضوية – هو أحد الأصول في هذا الصدد. وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة (لجنة الشؤون الخارجي) ضروري. من الأهمية بمكان بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية. لكن في مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل معرفة الحقيقة – أنهم يبتعدون عن السلام. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية مساءلتهم وبيان الحقائق.

واستمعت اللجنة إلى أن واشنطن تدعو إلى زيادة الدعم الإنساني من شركائها الخليجيين والأوروبيين، حيث تتوقع انخفاضًا في التمويل في العام المقبل.