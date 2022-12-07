دوله عظمى تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لأراضيها..من تكون !

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ 12 شركة يجمد أرصدتها البنك المركزي اليمني و يحظر التعامل معها .. الاسماء

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�ررت جمهورية زامبيا إعفاء مواطني المملكة، من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وهو ما ثمنته وزارة الخارجية في بيان لها. وأعربت وزارة الخارجية، عن تثمين وتقدير المملكة قرار حكومة جمهورية زامبيا إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها. ​​​​​وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي تأكيداً على عمق العلاقات المتطورة بين المملكة وجمهورية زامبيا، وتجسيداً لمواصلة العمل المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين بالمزيد من التقدم والازدهار والشعبين الصديقين.