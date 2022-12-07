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السعودية تحذر المقيمين والمواطنين وتطالبهم بهذا الإجراء فورا ..تابع التفاصيل

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الرياض - محمد الاطلسي - حذرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها من الرسائل التي تدعي الفوز بجائزة ما أو تطلب منك التواصل مع جهة معينة للحصول على مبالغ مالية .  وقالت الوزارة إن التفاعل مع هذه الرسائل يؤدي لسرقة البيانات الشخصية والبنكية وطالبت بسرعة الابلاغ عنها في حال تعرض لها أحدهم .  

وقالت وزارة الداخلية، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،:”لا تتفاعل مع الرسائل المشبوهة التي تدّعي حصولك على جوائز لغرض استغلال بياناتك”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال: مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)، أو الاتصال على رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في باقي مناطق المملكة.

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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