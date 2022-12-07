الجوازات السعودية تحذر كافة المقيمين في المملكة عن غرامة 1000 لكل من يمتلك هوية المقيم ولم يقم بهذا الأمر .. تعرف عليه ا!

الرياض - محمد الاطلسي - تسأل أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية عن حقيقة غرامة التجديد وجاء سؤاله كالأتي "عندي عامل تربية مواشي انتهت إقامته قبل 4 أيام وجددت إقامته وسحبوا مني 1600 ريال.. لماذا؟”.

لترد عليه إدارة الجوازات في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، وقالت "تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار”.

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وقد أصدرت إدارة الجوازات، يوم الأحد، تنويها بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم. وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجوازات، في وقت سابق، إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم. وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد