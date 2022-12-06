مفاجأة مذهلة .. دولة عربية تعلن عن اكتشاف كنز كبير وأعين الأوروبيين تتجه نحوه !! تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشاف كنز كبير متمثلاً بحقلين من الغاز الطبيعي, يأتي هذا في وقت تتعطش فيه الدول الأوروبية لمصدر جديد من الغاز بعد قطع روسيا صنبور الغاز عنهم.

وفي هذا وبحسب ما رصد موقع تركيا عاجل”, أفاد وزير الاقتصاد السعودي عبد العزيز بن سلمان ، أن شركة النفط في بلاده ، أرامكو السعودية ، اكتشفت حقلين نفطيين جديدين.

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وورد في وكالة الأنباء السعودية أن حقلي النفط المكتشفين يقعان في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأكد وزير الاقتصاد عبد العزيز ، الذي وردت وجهات نظره في الأخبار ، أن الاكتشافات الجديدة لشركة أرامكو السعودية ستساهم بشكل كبير في استراتيجيات الدولة.

وقال إن هذه الاكتشافات الجديدة ستعزز احتياطيات الغاز الطبيعي في المملكة.

وأوضح عبد العزيز أن أول اكتشاف تم تحقيقه في شرق البلاد يقع في جنوب حقل جافار النفطي ، على بعد 142 كيلومترًا من مدينة الهفوف.

بينما كان الاكتشاف الآخر 230 كيلومترًا جنوب مدينة زهران.

اكبر حقول الغاز في المملكة العربية السعودية اكبر حقول الغاز في المملكة العربية السعودية، حقل الجافورة ، أو ما يسمى بحوض الجافورة ، هو موقع مخصص للغاز الصحراوي منذ أن يعود إلى العصر الجوراسي ، واكتشفت هذه المنطقة من قبل شركة أرامكو في عام 2014 أثناء عمليات التكسير في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية.

وتقدر مساحة الربع الخالي ، وهي إحدى الخزانات الثلاثة التي يتوقع أن يستخرج منها الغاز الصخري من تلك الصحراء في المملكة العربية السعودية ، ومنطقة حزم الجلاميد الواقعة شمال المملكة العربية السعودية ، حيث يبلغ طول الحقل مائة وسبعين كيلومترًا وعرضه مائة كيلومتر.

مع بدء أرامكو في المملكة العربية السعودية تطوير الحقل في عام 2020 ، فإن موارد خزان الغاز تقارب مائتي تريليون متر مكعب من الغاز الرطب.

انتاج حقل الجافورة وبحسب ولي العهد السعودي ، فإن إنتاج حقل الجافورة ، بعد اكتماله وتطويره في عام 2036 م ، سيصل إلى نحو تريليوني متر مكعب من الغاز ، والذي سيكون قادرًا على إنتاج حوالي 130 ألف برميل من الإيثان يوميًا ، وإنتاج نحو خمسمائة برميل من السائل والغاز وأزمة التكثيف يوميًا للصناعات البتروكيماوية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن تطوير الحقول في الجافورة سيستغرق 22 عاما من بداية التطوير داخل الحكومة وتبلغ نحو ثمانية مليارات دولار سنويا ، حيث تساهم بنحو عشرين مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي.

نجاحات أرامكو في إنتاج الغاز الصخري تعمل أرامكو على عمليات الحفر في المملكة العربية السعودية والاختبارات الأولية لإنتاج الغاز الصخري من حقل الجافورة. تعتبر كميات ومساحات حقل النفط الصخري إيجل فورد في تكساس ، وفقًا لتقديرات أرامكو ، تغييرًا في خريطة الطاقة في العالم.

تجري أرامكو السعودية عمليات حفر واختبارات أولية لإنتاج الغاز الصخري من حقل الجافورة ، والذي يعتبر موازياً من حيث الكمية والمساحة في تقديرات أرامكو ، وتعد بتغيير خريطة الطاقة في العالم حيث يعتبر الغاز من حقول النفط الصخري في تكساس الصخري الصخري بالمملكة العربية السعودية.

نظرًا لوقوعه في المنطقة الشمالية وأيضًا في المناطق الجنوبية من حقل الغوار ، فهو أحد أنواع الغاز غير العادية التي تحاول المطالبة باستخراجها في عمليات أكثر تعقيدًا من الغاز التقليدي ، حيث يحتوي على أنواع متعددة مثل الغاز المحبوس في الجيوب الرملية. ومع ذلك ، فإن غاز الجافورة هو غاز صخري.

وكما قال العضو المنتدب لشركة أرامكو في مؤتمر عُقد في البحرين الأسبوع الماضي ، فإن أحجام الإنتاج في حقل الجافورة يجب أن تكون عالية حتى تكون تجارية ، وبالتالي تخطط أرامكو لتطوير الحقل بشكل كامل والعمل أيضًا على خفض التكاليف ، كما قال خالد العبد إنه قادر.

ومن المتوقع أن تبدأ أرامكو إنتاج الغاز غير التقليدي في المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري وسيصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية المستهدفة بنهاية العام

110 مليار استثمار من كافورة في مجال الغاز عندما قالت وكالة الأنباء في المملكة العربية السعودية ، الجمعة ، إن أرامكو يمكن أن تدرس استثمار مائة وعشرة مليارات في تطويرات الغاز غير التقليدي في حقل الجافورة السعودي ، قالت إن خطط التطوير قيد المراجعة من قبل الهيئة العليا للهيدروكربونات وولي العهد في الاجتماع الرئاسي. وذكر محمد بن سلمان وكذلك الإدارة العليا أن رواسب الكافورة قدرت بنحو مائتي تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب ، والتطوير التدريجي للحقول.

حيث من المتوقع أن ينتج الحقل مائة وثلاثين ألف برميل ، وزيادة العائد تدريجيًا إلى تريليوني قدم مكعب.

وقال الأمير محمد إنه على أساس خمسمائة ألف برميل من الإيثان يوميًا بالإضافة إلى السوائل اليومية والغاز والمكثفات ، فإن التطوير في الحقل سيوفر للحكومات أكثر من 8 مليارات دولار من صافي الدخل سنويًا ، كما سيضيف بانتظام إلى إجمالي الناتج المحلي البالغ عشرين مليار دولار في المملكة العربية السعودية. قال إنه سيقدم مساهمة. سنوي.

ماذا يعني الغاز التقليدي؟ يشير الغاز التقليدي في المملكة العربية السعودية إلى الاحتياطيات التي تتطلب أساليب استخراج متقدمة من خلال صناعة الغاز الصخري ، وتهدف المملكة أيضًا إلى أن تصبح مصدرًا للغاز في عام 2030 ، كما ذكرت وكالة الأنباء في المملكة العربية السعودية أن الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرًا. يعتبر الغاز المنتج من حقل الجافورة من أولويات الصناعات المحلية وهذا التعدين لدعم خطة تنمية رؤية المملكة 2030.

أهمية مناطق الجافورة عملت المملكة العربية السعودية على تطوير نفط سعودي ضخم يقع في حقل نفط الجافورة ، واعتُبر حجم استثمار قدره مائة وعشرة مليارات دولار ، حيث أدى ذلك إلى التطوير التدريجي لمراحل زيادة إنتاج الغاز في الحقل ووصولها إلى 2 تريليون دولار قيد التطوير. قدم مكعب ، أي حوالي خمسة وعشرين بالمائة من الإنتاج الحالي. وسيكون موقع الكافورة قادراً على إنتاج نحو مائة وثلاثين ألف برميل من الإيثان تمثل حوالي أربعين بالمائة من الإنتاج الحالي ، وحوالي خمسمائة ألف برميل من الغاز المكثف والمطلوب يومياً للصناعات البتروكيماوية ، تمثل نحو أربعة وثلاثين بالمائة من الإنتاج الحالي. جاء إعلان المملكة العربية السعودية والتطورات الكبرى في مجالات الغاز الطبيعي نتيجة اهتمام ولي العهد الكبير بتنوع بدائل الطاقة ومصادر الدخل ، بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد يهدف إلى الاستقرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. عملاق حقل الجافورة يعتبر حقل الجافورة أكبر حقل غاز غير تقليدي تم اكتشافه في المملكة ، ويبلغ طوله مائة وسبعين كيلومترًا وعرضه مائة كيلومتر ، في المملكة العربية السعودية ، وهو أيضًا الأكبر في المنطقة الشرقية ، حيث يقدر حجم مادة الغاز في المكمن تقريبًا. يعتبر أحد المجالات. 200 تريليون متر مكعب من الغاز الرطب تستخدم في صناعة البتروكيماويات لاحتواء المكثفات عالية القيمة وكذلك السوائل والغازات

يعد الاكتشاف الكبير للغاز في حقل الجافورة أمرًا مهمًا للغاية في المملكة العربية السعودية حيث تقدر الاكتشافات بحوالي مائتي تريليون متر مكعب ، مما يوفر ضحكة مكتومة في الاقتصاد ويؤكد أيضًا المكانة المرموقة في نادي الكبار حيث تعمل المملكة. بشكل دائم على تنمية البلاد وتطوير الاقتصاد السعودي.