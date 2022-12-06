خبر سار ..علان حكومي هام سيحدث تغيير كبير في اليمن !

الرياض - محمد الاطلسي - ناقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي جابرييل مونويرا وسفراء دول فرنسا جان ماري صفا، وألمانيا هيربرت جايجر، وسويسرا توماس أورتل، أهمية الدعم الأوروبي في هذه المرحلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية .

وتطرق اللقاء، إلى أهمية إسناد ودعم جهود السلطة المحلية في جوانب التخطيط الحضري للأحياء العشوائية وبناء قدرات الكادر في السلطة المحلية، والتخطيط للموارد، ورفع كفاءة القيادات في المكاتب التنفيذية للعاصمة الموقتة عدن، وكذلك المعالجة العاجلة لقضايا الهجرة غير الشرعية.

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وحسب ما نشرته وكالة سبأ اليمنية للانباء فقد استعرض لملس، جهود السلطة المحلية والحكومة في تأمين وبناء وتنمية عدن والاستعداد لاستقبال السفارات وتطوير وتنمية الإيرادات، ورفع المستوى الإداري والإصلاحات المتعلقة بالطرقات والإنارة والنظافة والتحسين ..لافتا إلى إن العمل على تعزيز الجانب الأمني وتطويره مستمر بإجراء العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية لقطاع الشرطة والأمن إضافة إلى جملة من الأعمال الهادفة إلى تثبيت الأمن والاستقرار وصولاً إلى المستوى المنشود

وعبر لملس، عن تطلعه الى مزيد من الدعم الأوروبي وتوظيفه للمشاريع المستدامة وتوفير الخدمات الحيوية .. منوهاً بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمستشفى عدن العام ومن دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاريع البنية التحتية في قطاع المياه..داعياً إلى تنظيم مؤتمر إقليمي يشمل الدول المعنية (اليمن وإثيوبيا والصومال وجيبوتي والمملكة العربية السعودية) لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية.

بدورهم أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي إن هذه الزيارة إلى عدن تأتى تأكيداً لدعم وإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية ..مجدين حرصهم على الإطلاع على مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجهها وجوانب الدعم الممكن تقديمها لمواصلة جهودها بما في ذلك تنمية الإيرادات وتطوير الإدارة وتفعيل الجوانب التنموية وتشجيع الاستثمار.