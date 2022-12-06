اليمن : جماعة الحوثي تحذر جميع المواطنيين من عملية خطيرة ستنفذها في العاصمة صنعاء !

الرياض - محمد الاطلسي - تنفذ الجماعة الانقلابية تحذيرا اطلقته لملايين المواطنين، وتبدأ خلال ساعات من الان، في تنفيذ اجراء من شأنه اثارة الخوف والرعب، كانت اعلنت عن قراراها بشأنه في بيان اصدرته خاطبت فيه ملايين المواطنين المدنيين.

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ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطة جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اعلانا تحذيريا للمواطنين في محافظة الحديدة، بأنه سيقوم صباح الثلاثاء، بإتلاف كمية من الالغام والمقذوفات.

حسب اعلان المركز، الذي نشره على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، فإن “فريق التخلص من القذائف سيقوم اليوم الثلاثاء، بإتلاف كميات كبيرة من مخلفات الحرب التي تم اكتشافها وجمعها من قبل الفرق الميدانية العاملة في الحديدة”.

موضحا أن “عملية الاتلاف ستكون في مديرية الحوك جوار منصة العروض، ما بين الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة ظهراً، وبعدد ثلاثة انفجارات”. وداعيا المواطنين في المدينة والسكان القريبين من موقع التفجير للاطمئنان وعدم الاقتراب من الموقع”.

وتسببت الحرب المتواصلة للسنة الثامنة على التوالي، في نشر مئات آلالاف من الالغام والمقذوفات والقنابل غير المتفجرة في مختلف محافظات البلاد، تضاف إلى كميات كبيرة من الالغام خلفتها الحروب الشطرية (1975-1980) وحرب 1994م.

وفقا لاحصاءات إدارة المركز التنفيذي للبرنامج الوطني للتعامل مع الالغام بالعاصمة صنعاء، فإنه تم في محافظات ومناطق سيطرة جماعة الحوثي “خلال الأعوام (2015 – 2021) اكتشاف وجمع (862,676) لغما ومخلفات حرب غير متفجرة”.