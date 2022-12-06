الولايات المتحده تفاجئ الجميع بإعلان غير متوقع بشأن اليمن (تفاصيل سارة)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، علاج 2255 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن.

وأوضحت المنظمة في حسابها على تويتر، أنه تم علاج ما لا يقل عن 2255 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية في اليمن.

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وأضافت الصحة العالمية أنه كذلك تم دعم 130 عاملا صحيا بالحوافز.

وأفادت المنظمة أنها وصندوق التمويل الإنساني باليمن يهدفان إلى تعزيز واستدامة استمرارية الرعاية الطبية والخدمات التغذوية المنقذة للحياة في 6 محافظات يمنية.