عاجل.. فوز ساحق للمغرب و يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي -

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء اليوم الثلاثاء في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.

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وكتب "أسود الأطلس" الأطلس تاريخا جديدا في كأس العالم، وأصبح رفاق النجم حكيم زياش أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي المونديال.

وعلى ملعب المدينة التعليمية، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولم يصنع الطرفان فرصا خطيرة للتسجيل.

وكعادتها في المباريات السابقة، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول، بينما اكتفى المنتخب المغربي بالدفاع لامتصاص الضغط، في انتظار فرصته لشن هجمات مرتدة.

وأتيحت لماركو أسينسيو أخطر فرص إسبانيا في منتصف الشوط، إذ ركض بالكرة في يسار منطقة الجزاء وسدد في الشباك من الخارج.

وجاءت أفضل فرص المغرب قرب نهاية الشوط عندما سدد نايف أكرد برأسه فوق العارضة من مدى قريب.

المغرب وإسبانيا دون أهداف والمباراة تتجه إلى وقت إضافي

وشهد الشوط الثاني تبادلا للمحاولات، في ظل تحفظ دفاعي للمغرب واستحواذ مستمر لإسبانيا.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. ولم يتمكن أي منتخب من استغلال الفرص التي أتيحت له خلال الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وتأهل المغرب لمواجهة البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة