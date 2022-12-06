اعلان سار لدولة قطر بشأن دخول غير حاملي تذاكر المونديال إلى اراضيها بدون اي شروط ..تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت قطر السماح لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها بالدخول إلى أراضيها عبر منافذها المختلفة دون الحاجة إلى بطاقة هيا لغير حاملي تذاكر المونديال اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية، سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها بالدخول عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على بطاقة هيا اعتبارا من اليوم، بالإضافة إلى الدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية مع تخصيص مواقف مجانية.

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وذكرت أنه يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتبارا من 8 ديسمبر بعد التقديم على تصريح دخول على موقع وزارة الداخلية القطرية قبل موعد السفر بـ 12 ساعة دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

المصدر: قنا