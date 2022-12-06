وردنا الآن:صدمة موجعة للمقيمين..السعودية تعلن عن توطين شامل لـ 277 ألف مهنة في هذا المجال.. تفاصيل!

الرياض - محمد الاطلسي - قام المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني بالكشف عن دعم الصندوق لتوظيف 277 ألف مواطن ومواطنة وذلك للعمل بالقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث من 2022 بهدف القضاء على البطالة الوطنية وذلك في بيان نشره على حسابه في تويتر .

وأشار الجعويني إلى إن الصندوق مستمر في عمليات الدعم بهدف رفع معدلات توطين العمل في المملكة كما بين أن إجمالي مبالغ الدعم المصروفة خلال الفترة منذ بداية 2022 وصلت إلى 3.75 مليار.

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واضاف أن “هدف” يوفر عدد من البرامج والخدمات لتقديم دعم وتدريب وتوظيف وتمكين أبناء وبنات المملكة العربية السعودية، علاوة على تحفيز نمو قطاع الأعمال، بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، حيث يقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها:

برنامج دعم التوظيف

برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

برنامج دعم النقل الموجه

منصة تسعة أعشار

برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)

برنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)

برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية

المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)

بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)

مبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل