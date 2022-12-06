عاجل.. تعرف على نتيجة الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات دور الـ16

الرياض - محمد الاطلسي - سيطر التعادل السلبي دون أهداف على نتيجة الشوط الأول من مباراة المغرب ضد إسبانيا المقامة حاليا على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

بدأت المباراة بحذر دفاعي من المغرب وترقب من إسبانيا، حيث انحصرت الكرة في وسط الملاعب، وحصل المنتخب المغربي على ركلة حرة سددها حكيم زياش أعلى العارضة الإسبانية.

▪ وردنا الآن:صدمة موجعة للمقيمين..السعودية تعلن عن توطين شامل لـ 277 ألف مهنة في هذا المجال.. تفاصيل!

▪ اتفرج ..مصور يمني يلتقط صور عديدة لحسناوات منتخب الارجنتين في كاس العالم بقطر ويشعل مواقع التواصل بجمالهن الخارق !

وبعد مرور نحو ثلث ساعة من الشوط الأول، وصل المنتخب الإسباني بكرة خطيرة على المرمى المغربي انتهت بتصويبة قوية من أسينسيو اصطدمت بالعارضة، ولكن الحكم احتسب الكرة تسلل.

منتخب المغرب بدأ بعد نحو نصف ساعة في الدخول لمناطق الخطورة أمام المرمى الإسباني، عن طريق اختراقات يوسف بوفال وحكيم زياش ووصل بعرضية متقنة أمام المرمى حولها زياش برأسه للقادم من الخلف، لكن الدفاع الإسباني أبعد الكرة، كما سدد مزراوي كرة قوية تصدى لها حارس إسبانيا.

وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط تبادل المنتخبين الهجمات، إلا أنها لم تسفر عن أي جديد لينتهي الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف.

المغرب دخل المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

خط الوسط: سليم أملاح - سفيان مرابط - عز الدين أوناهي.

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال.

بدلاء المغرب: زكريا أبو خلال، يحيى عطية الله، بدر بانون، إلياس شاعر، وليد شديرة، أشرف داري، بلال الخنوس، جواد اليامق، عبد الصمد الزلزولي، عبد الرزاق حمد الله، يحيى جبران ، منير المحمدي، عبد الحميد صابيري، أحمد رضي التكناوتي، أنس زروري.

بينما دخل منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: ماركوس ليورنتي - رودري - إيمريك لابورتي - جوردي ألبا.

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس - أسينسيو - داني أولمو.

بدلاء إسبانيا: سيزار أزبيليكويتا، أليكس بالدي، داني كارفاخال، أنسو فاتي، باو توريس، إريك جارسيا، هوغو غيامون، روبرت سانشيز، ألفارو موراتا، يرمي بينو، دافيد رايا، كوكي، بابلو سارابيا، كارلوس سولير، نيكولاس ويليامز.

تابع جديد وطن الغد عبر Google News

بشرى كبرى : دولة عربية تعلن عن اكتشاف كنز كبير وأعين الأوروبيين تتجه نحوه !! تفاصيل

غرامة 100 ألف .. الجوازات السعودية تكشف عن عقوبة لصاحب العمل بالسجن وحرمانه من الاستقدام في حالة قيامه بهذا الإجراء مع العمالة !

نتيجة الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات دور الـ16 قبل قليل

بشرى سارة لأصحاب السيارات الصغيرة في السعودية .. إتاحة هذه الخدمة المذهلة لأول مرة في المملكة (تعرف عليها)

في تصريح مثير للجدل للمدرب فان خال : ميسي أكثر لاعب إبداعي في العالم لكن لديه عيب "خطير" !!

واقعة صادمة .. شاب وشابة مارسوا الجنس 11 مرة في نفس الوقت ... والنهاية كارثة !! لن تصدق ماحدث ؟

بشرى كبرى : دولة عربية تعلن عن اكتشاف كنز كبير وأعين الأوروبيين تتجه نحوه !! تفاصيل

غرامة 100 ألف .. الجوازات السعودية تكشف عن عقوبة لصاحب العمل بالسجن وحرمانه من الاستقدام في حالة قيامه بهذا الإجراء مع العمالة !

بشرى سارة لأصحاب السيارات الصغيرة في السعودية .. إتاحة هذه الخدمة المذهلة لأول مرة في المملكة (تعرف عليها)

برواتب عالية لجميع الجنسيات .. وظائف شاغرة بدون خبرة في السعودية .. والتقديم مجاني ! ( للتفاصيل انقر هنا)

خبر سار للغاية .. شروط سهلة وجديدة لمنح الجنسية السعودية لهذه الفئة من المقيمين .. تعرف عليها!

غرامة 100000 ألف .. السعودية تعلن عن عقوبة السجن ستة أشهر لكل من يمارس هذه المهن من اليوم !!

▼

بشرى كبرى : دولة عربية تعلن عن اكتشاف كنز كبير وأعين الأوروبيين تتجه نحوه !! تفاصيل

انضم الى قناتنا على