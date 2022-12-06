تغير جديد ومتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية في آخر تحديث مسائي ..تعرف على السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني اليوم اللثلاثاء 6 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن

أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 302 ريال يمني بيع =305 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1135 ريال يمني بيع = 1155 ريال يمني

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