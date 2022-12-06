اخبار الخليج

تغير جديد ومتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية في آخر تحديث مسائي ..تعرف على السعر الآن

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني اليوم اللثلاثاء 6 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن 

أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 :  أسعار الصرف في صنعاء :  الريال السعودي  شراء = 148.4 ريال يمني  بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي :  شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن  الريال السعودي :  شراء = 302 ريال يمني بيع =305 ريال يمني الدولار الامريكي  شراء = 1135  ريال يمني بيع = 1155 ريال يمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ وردنا الآن:صدمة موجعة للمقيمين..السعودية تعلن عن توطين شامل لـ 277 ألف مهنة في هذا المجال.. تفاصيل!

▪ اتفرج ..مصور يمني يلتقط صور عديدة لحسناوات منتخب الارجنتين في كاس العالم بقطر ويشعل مواقع التواصل بجمالهن الخارق !

 

 

اخبار العرب تابع جديد اخبار العرب عبر Google News
الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا