السعودية تعلن رسميا الاستغناء عن كافة الوافدين العاملين في هذه المهن .. وهذا مصيرهم خلال أيام !!

الرياض - محمد الاطلسي - إن وزارة الموارد البشرية السعودية بدأت بعملية توطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، كي يتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع للمواطنين وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته، ومن أبرز المهن التي سوف يتم توطينها هي كالتالي:

أخصائي لغات. المسؤول عن شؤون العمل والعمال. كاتب الشكاوى والبلاغات. مدير الموارد البشريه موظف الاستقبال الفندقي. المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم. أمين الصندوق. حارس الأمن الخاص. مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية. كاتب الوقت. الناسخ. المسؤولين عن محلات الملابس النسائية. مسؤول الجمارك. ما هي المهن المسموح بها للاجانب في السعودية 2022؟

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كما أوضحت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة لتمكين المقيمين الأجانب من العمل بها داخل أراضي المملكة، ومن هذه المهن المسموحة للأجانب:

سكرتير في المجال الطبي. مهنة صيدلي. مدير مبيعات. مدير أو كاتب حسابات. مندوب مشتريات. محاسب عام. سكرتير تنفيذي. مهنة بائع. مراقب وأمين مستودعات. سائق مهندس حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسعودة في منطقة عسير، وهي:

الجمعيات الأهلية. جميع مكاتب البريد. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية. التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. البريد. العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية. التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. شروط الحصول على مهن التوطين السعودية بعد تحديد قائمة المهن المستوطنة نصت الحكومة السعودية على بعض الشروط اللازم توافرها لتمكين المواطنين من التسجيل على قائمة مهن التوطين السعودية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يختص تطبيق التسجيل على مهن التوطين السعودية لأبناء المملكة فقط. أن يكون عمر المتقدمين من 18 سنة إلى 40 سنة. تقديم كافة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف. يتقبل نظام التسجيل المتقدمين الفتيان والفتيات. أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام. وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إصدار دليل توطين المهن والذي سيبدأ بنسبة 35% من توطين المهن والأعمال الاستشارية في تاريخ 6 أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية في تاريخ 24 مارس 2024 سترتفع نسبة توطين المهن لتصل إلى 40%، وسيسري هذا القرار على جميع المنشآت دون أن يعارض نسب التوطين في القرارات الأخرى.

كم يبلغ الأجر المحتسب في نسبة توطين المهن في السعودية؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن نسبة توطين المهن المفروضة لعام 1443ه‍ الموافق 2022 م عن قيمة الدخل الشهري للمواطن السعودي بأن لا يقل عن 5000 آلاف ريال سعودي، وفي حال انخفاض قيمة الدخل الشهري فلن يتم احتساب المواطن ضمن قائمة توطين المهن السعودية المطلوبة.

ما هي المهن الغير مسعودة 2022؟ حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم إدراجها في قائمة المهن المسعودة، ومنها: مهنة عامل النظافة.

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