السعودية : إعانة بحد أدنى 750 ريال سعودي تنزل لهذه الفئة وهذه شروط استحقاقها

الرياض - محمد الاطلسي - إعانة حافز متى تنزل؟ إعانة ملكية تُقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأمر من خادم الحرميين الشريفين، وذلك للعاطلين عن العمل والباحثين عن فرصة عمل مناسبهم لهم، وهذا ما جعل المواطنين يتساءلون عن طريقة التسجيل بهذه الإعانة الشهرية والتي تستمر لمدة سنة كاملة “12 شهر”، حيث قيمة الراتب الشهري بها ما بين 750 إلى 2000 ريال سعودي.

إعانة حافز متى تنزل؟ تستهدف الحكومة السعودية جهودها الأكبر وتوجها إلى الشباب السعودي الذين تخرجوا من فترة قصيرة ولم يحصلوا بعد على فرصة عمل، ومن ضمن البرامج التي تُقدمها هو دعم حافز الشهري لمدة 15 شهر، حيث تكون هذه الإعانة مستهدفة الباحثين والعاطلين عن العمل، من أجل تحفيزهم على العمل وتوفير فرصة عمل مناسبة لهم تتناسب مع خبراتهم وقدراتهم وميولهم،وحسب ما وضحته الموارد البشرية فإن برنامج طاقات”حافز العاطلين عن العمل”، ينزل في الموعد التالي:

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الاثنين الحادي عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1444- يوم الخامس من شهر ديسمبر لعام 2022، يعني يوم واحد فقط من الآن على الإيداع الشهري.

كم قيمة دعم حافز؟ حددت الموارد البشرية قيمة دعم حافز الشهري للمتقدمين والمستفيدين من هذه الإعانة،ويتم تقديم الإعانة على النحو التالي:

2000 ريال سعودي لمدة أربعة شهور. 1500 ريال سعودي لثاني أربعة شهور. 1000 ريال سعودي لثالث أربعة شهور. 750 ريال سعودي للثلاث شهور الأخيرة

شروط استحقاق دعم حافز حافز هو أحد البرامج السعودية التي تدعم الباحثين عن عمل وتحفزهم على دخول سوق العمل، وذلك من خلال تقديم إعانة مالية لهم لمدة 15 شهر، وبها يحصلون على مبلغ من 750 إلى 2000 ريال سعودي، وتأتي شروط الإعانة على النحو التالي:

التسجيل في دعم حافز وضحنا لكم بالأعلى إعانة حافز متى تنزل؟ وما شروطها؟ ويمكن بكل سهولة لتقديم في برنامج إعانة البحث عن عمل حافز، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه بالطلب إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للعمل “طاقات“. احضر بالموعد المحدد من أجل استكمال إجراءات التقديم للتوظيف. عليك أن تقوم بالتقديم قبل أن يمضي 24 شهر من مرحلة التعليم أو مرحلة التدريب. قدم كل بياناتك والوثائق والمستندات المطلوبة أثناء فترة دراسة طلبك. يتم دراسة طلبك والرد عليك في فترة لا تتجاوز 60 يوم.