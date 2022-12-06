تعرف على شروط السعودية الجديدة لنقل الكفالة في النظام الجديد !! (تفاصيل اكثر)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية عن نظام الكفالة الجديد ويبحث المواطنين عن شروط نقل الكفالة في النظام الجديد، حيث إن نقل الكفالة تعد أهم خدمة يتم تقديمها من خلال مكتب العمل. ويحتاج تلك الخدمة عدد كبير من الأشخاص أصحاب العمل والذين لديهم وافدين مسجلين عندهم، ولذلك قام مكتب العمل بتوفير تلك الخدمة بشكل إلكتروني للمواطنين عبر موقع وزارة العمل، وفي السطور القادمة سوف نقوم بسرد جميع الشروط الخاصة بنقل الكفالة والتعرف على رسوم نقل كفالة سائق خاص بشكل تفصيلي.

الشروط الخاصة بالمؤسسة التي تتمثل في:

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يجب أن تكون المؤسسة وفق النطاق الأخطر أو على. بالإضافة إلى ضرورة توثيق عقود العاملين بداخلها. يجب أن يتواجد بها لائحة تنفيذية. يجب أن تكون رخصة عملها مفعلة. يجب أن يتم الالتزام بتحسين الأجر والتقييم الذاتي لا تقل نسبة الالتزام به عن 80%. الشروط الخاصة بالوافدين التي تتمثل في:

يجب أن يقضي الوافد عام كامل في عمله. بالإضافة إلى وجوده على رأس العمل. يجب ألا يكون هناك أي طلب لنقل خدمة أو كفالة تم تقديمها للعامل. شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يوجد بعض الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بنقل الكفالة بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل للعديد من الأسباب، ولذلك البحث عن شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وهي ما يلي:

رفض

بالنسبة للمرة الأولى التي يتم فيها نقل الكفالة تكون الرسوم ألفين ريال سعودي. في المرة الثانية فإن الرسوم تكون أربعة آلاف ريال سعودي. في المرة الثالثة تكون الرسوم قيمتها ستة آلاف ريال سعودي. أما في حالة إذا قام السائق الخاص بنقل الكفالة لمنظمة فإنه يجب عليه أن يقوم بتغيير مهنته. كما أنه يجب أن يقوم بتسديد الرسوم التي تقدم قيمتها ألف ريال سعودي بالإضافة لرسوم نقل الكفالة. تخفيض رسوم نقل الكفالة يتساءل المواطنين هل نقل الكفالة بدون رسوم، ولكن المملكة أعلنت عن تخفيض رسوم نقل الكفالة لجميع الوافدين حيث أن قيمة رسوم نقل الكفالة في المرة الأولى تقدر قيمتها بألفين ريال سعودي، أما في المرة الثانية تقدر بقيمة أربعة آلاف ريال، وبالنسبة لرسوم نقل الكفالة في المرة الثالثة والرابعة تقدر قيمتها بستة آلاف ريال.

الكفيل إصدار رخصة عمل للعامل خلال الفترة المقررة لذلك. رفض الكفيل دفع راتب العامل لمدة تصل إلى ثلاث أشهر. عدم وجود عقد عمل تم توثيقه. تعرض العامل للأضرار من الكفيل داخل العمل سواء كانت ضرر نفسي أو معنوي أو مادي.

كيفية نقل الكفالة في النظام الجديد بعد التعرف على شروط نقل الكفالة في النظام الجديد يجب أن تعلم نقل الكفالة في النظام الجديد، حيث أن هناك العديد من الأشخاص الذين يظنون أن رسوم نقل الكفالة يتم دفعها من قِبل العامل ولكن هذا الأمر غير صحيح.