اغتيال ضابط برتبة عقيد في خفر سواحل بالمخا غرب اليمن

الرياض - محمد الاطلسي -

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�قدم مسلحون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء على عملية اغتيال لقيادي في قوات خفر السواحل بالمخا غرب اليمن . وقالت مصادر محلية ان مسلحون مجهولون اطلقوا النار على العقيد صادق القاضي وهو ركن القوات البشرية بقوات خفر السواحل بالمخا. واضافت المصادر ان حادثة إطلاق النار وقعت على طريق حيس الخوخة حيث باشره مسلحون اطلاقا للنار اودى بحياته ولاذوا بالفرار .