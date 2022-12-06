للمقيمين في المملكه ..تحذير صارم للجوازات السعودية بشأن غرامات تأخير تجديد الإقامة وضوابط الرجوع لـ “خرج ولم يعد”

الرياض - محمد الاطلسي - تنبيهات وتوضيحات جديدة من المديرية العامة للجوازات السعودية خلال ردها على عدد من استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين والوافدين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، في الوقت الذي حذرت فيه أصحاب الأعمال من تشغيل العاملين لدى الغير أو في أعمال خارج نطاق المتفق عليه في العقود، ونشرت عدد من الأمور الهامة الأخرى التي تشغل بال الكثيرين.

في البداية ردت مديرية الجوازات على سؤال ورد إليها من أحد المقيمين، يتساءل عن انتهاء إقامة زوجته، فما هي الغرامات المالية التي يجب سدادها، فجاءت الإجابة بأنه يتم فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، ويتم توزيعها شرائح كالتالي:

▪ عامين من الجحيم..معاناة شديدة عاشتها مذيعة الحدث مع زوجها الذي حول جسدها الجميل مطفى لسجائر ويجبرها على فعل هذا الأمر في الحمام كل يوم ..صدمة

▪ اول مرة وبشكل نهائي ..السعودية تمنع هذه الأمور نهائيا في جميع المطاعم والكافيهات بالمملكة من بعد اليوم !!

غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى.

و 1000 ريال في حالة التكرار.

أما فيما يخص الرد على سؤال من أحد المقيمين، بأنه خرج ولم يعد بتأشيرة لهذا الأمر قبل عدة أعوام، فهل يُمكنها العودة بتأشيرة جديدة، فأكدت الجوازات بأن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، مع احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.

ومن ناحية أخرى، حذرت الجوازات من توقيع عقوبة السجن 6 أشهر والغرامة المالية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى المنع من الاستقدام لصاحب العمل، في حالته قيامه بتمكين عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.