ابليس ارحم منهم علي..وزير سعودي شهير يتعرض لتهديدات بالتصفية الجسدية مع أسرته إذا لم ينفذ هذه الطلبات!!

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ عامين من الجحيم..معاناة شديدة عاشتها مذيعة الحدث مع زوجها الذي حول جسدها الجميل مطفى لسجائر ويجبرها على فعل هذا الأمر في الحمام كل يوم ..صدمة

▪ اول مرة وبشكل نهائي ..السعودية تمنع هذه الأمور نهائيا في جميع المطاعم والكافيهات بالمملكة من بعد اليوم !!

�شف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عن معاناته وأسرته بسبب أصحاب الفكر الصحوي. وقال خلال لقاء له مع قناة " الإخبارية" : " عانيت من الإجرام الممارس ضدي وضد أسرتي وقد يكون "إبليس" أرحم منهم عليّ وحتى أولادي لم يسلموا من أذاهم". وأوضح : قاموا بالتجريح والتشويه والإيذاء في وسائل الإعلام، ولفقوا التهم لأولادي وهم يدرسون في الخارج على أساس أنهم في الرياض. وأضاف : " لم يتركوا أي شيء صغير أو كبير حتى إذا حركت أصبعي كانت تقوم الدنيا ولا تقعد." وأشار إلى أنه كانت هناك هجمة شرسة من الإخوان متمثلين فيما يسمى الصحويين، وحاولوا تشتيت أبناء الوطن ونجحوا بالفعل في تشتيت البعض وصرفوهم عن الالتفات إلى مصالحهم وعلمهم إلى الهدم والتفجير، والتدمير. وأضاف: عانت المملكة من أذاهم وشرهم، بما قاموا به من أعمال خبيثة، ثم تطور فكرهم إلى الدعوة للجهاد، واستغلال الشباب البسطاء والجهلة، ونقل الفتن إلى دول أخرى بأعمال لم ولن تقبلها الحكومة السعودية، والمملكة.