شاب يمني يستغل فترة مرض والده رجل أعمال كبير واستولى على جميع ثروته وجرده من ممتلكاته..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

قال رجل أعمال يمني يمتلك شركات كبيرة داخل وخارج اليمن، إن ابنه استغل فترة مرضه واستولى على جميع الشركات.

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وأوضح رجل الاعمال اليمني المعرول، احمد عبدالله الشيباني، أنه كلف ابنه ابوبكر، بإدارة اعماله، حتى تعافيه من المرض الذي داهمه وسافر إلى الاردن للعلاج، إلا أنه تفاجأ بأن نجله استولى على جميع الشركات وجرده من كل ممتلكاته.

وأضاف الشيباني في تصريح مصور " بنيت مصانع في اليمن وخارج اليمن وبدأ العمل يمشي بما يرضي الله ورسوله، وعندما داهمني المرض استدعيت ابوبكر ليسير اعمال الشركات حتى اتعافر من المرض لكنه استولى على كل الشركات دون رحمة او شفقة".

وأكد الشيباني أن ابنه حرمه من كل شيء، بل وأشعر الناس أنه غير موجود وأنه قد فارق الحياة.

وطالب الشيباني" جميع الرجال الصالحين والمخلصين " ان يساعدوه في استعادة ممتلكاته وحقوقه التي نهبها نجله، حد وصفه

ومؤخرا، تقدم الشيباني، يشكوي للجهات الأمنية في محافظة تعز، افاد فيها أن منزله تعرض للسطو وسرقة مبالغ مالية ومستندات مهمة ومجوهرات.

وأوضح الشيباني في الشكوى، أن منزله الكائن في قرية بني شيبة الغرب بمديرية الشمايتين غرب مدينة تعز، تعرض للسطو بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، حيث تم كسر أبواب المنزل والاستيلاء على الخزنة الخاصة به.

وأكد أن كافة محتويات الخزنة، وهي أموال بعملتي الدولار الأمريكي والريال السعودي، ومجوهرات وأصول البصائر الخاصة بالعقارات، ومستندات أخرى وصفها بالهامة، تمت سرقتها.

كما ظهر الشيباني، قبل قرابة شهر، في تسجيل فيديو من مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، وأعلن خلاله إلغاء كافة التوكيلات لنجله أبو بكر.

يمتلك الشيباني مجموعة تجارية كبيرة، تعد من الاكبر في اليمن، وهي شركات في مجال الصناعات الغذائية والطاقة الكهربائية والطلاء