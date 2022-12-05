للعاطلين عن العمل في السعودية .. تعرفوا على شروط الضمان الاجتماعي المطور

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربة السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد للعاطلين من أجل الاستفادة من الدعم المقدم كل شهر، حيث أكدت الوزارة أنه يجب استيفاء كافة الشروط المعلنة في وقت سابق، يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في وقت سابق على استحداث نظام الضمان الاجتماعي المطور لمساعدة الفقراء والمساكين وأصحاب الدخل الضعيف وذوي الإعاقة والأرامل وغرها من الفئات الأخرى.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين - أول شرط الجنسية السعودية مع الإقامة داخل المملكة.

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- حيازة سكن خاص مستقل من خلال تقديم عقد إيجار.

- عدم حيازة أي أصول مالية أو ممتلكات شخصية ذات قيمة عالية.

- لا يصرف له أي دخل شهري يصل للحد المانع للضمان الاجتماعي.

- تقديم كافة الوثائق والمستندات التي ثبت حالته الاجتماعية.

- إلزامية توفير مستند رسمي يفيد بسبب عدم استطاعته على العمل، وما يفيد بحالته الصحية.

- يشترط ألا يزيد عمره عن خمسة وثلاثون سنة يوم التقديم.

- عدم امتلاك أي مصدر آخر للدعم.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

يستطيع كافة مواطني المملكة الذين تتوفر فيهم شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

- الخطوة الأولى: الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

- الخطوة الثانية: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع ستظهر لك عدة خانات لتسجيل كافة البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني.

- الخطوة الثالثة: سيرسل لك على الهاتف أو البريد الإلكتروني رمز التحقق عليك إدخاله في الخانة المخصصة لذلك.

- الخطوة الرابعة: اضغط على خيار توثيق الموجود على الشاشة.

- الخطوة الخامسة: أنقر على الموافقة على الشروط والأحكام الظاهرة.

- الخطوة السادسة: اضغط على خيار تسجيل وبذلك تنتهي الخطوات المحددة.