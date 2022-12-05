البنك المركزي اليمني يعلن عن مفاجأة سارة ستسعد جميع المواطنين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم، عن المزاد رقم 47 للعام الجاري 2022 لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي يوم غد الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.

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ودعا البنك في بيان صادر عنه، اليوم، البنوك إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، "أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه".

وأشار البيان إلى أن مبلغ العطاء يجب أن يكون بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 25% من إجمالي قيمة المزاد.

ولفت البيان إلى أن البنك المركزي سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.