أحذية بشعارات إباحية تباع في اسواق عدن اليمنية .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - استنكر مواطنون يمنيون بيع احذية تحمل شعارات اباحية عالمية شهيرة في اسواق مدينة عدن .

وقال مواطنون ان بعض المحلات التجارية الخاصة ببيع الاحذية تقوم ببيع هذه الاحذية التي تحمل شعارات اباحية و لايُعلم كيف دخلت اسواق اليمن.

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وقال المحامي العدني " نزار سرارو " من خلال منشور على صفحته : "تخيلوا شعار جنسي موجود على جزمه تباع في إحدى محلات رد سي مول وللأسف العامل لا يعلم معناه.واشك انه لا يعلم، الصوره اليوم،. بالاخير كيف دخلت عدن وفين المواصفات والمقاييس.؟ . ما الذى يرمز إليه هذا الشعار؟ إنه شعار مجلة البلاى بوى أو الولد اللعوب والتى اتخذت من رأس الأرنب الذى يرتدى ربطة عنق شعارا لها ’ وانشأت مجلات جنسية قديمة ، اشتغلت بترويج المنتجات التى رسمت عليها شعارها فى مختلف أنحاء العالم ، من خلال الدعوة للإباحية بين البشر واتخذت صورة الأرنب ذو ربطة العنق شعار لها , و تروج لبضاعتها من خلال وضع شعارها على منتجات يتم توزيعها فى جميع أنحاء العالم ، وللأسف فقد وصلت لبلادنا وغزتها تماما ونحن لا ندرى عن هذا الشعار.