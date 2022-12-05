الهدية الأغلى على مر التاريخ.. لن تصدقوا ماهي هدية الأمير محمد بن سلمان لكل لاعب سعودي.. اتفرج!!

الرياض - محمد الاطلسي - لن تصدقوا ماهي هدية الأمير محمد بن سلمان لكل لاعب سعودي .. “الهدية الأغلى على مر التاريخ” !بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي، قرر الملك محمد بن سلمان مكافأة جميع اللاعبين بهدية هي الأغلى على مر تاريخ. ووفقًا للتقارير، سيمنح الأمير السعودي محمد بن سلمان آل سعود سيارة رولز رويس فانتوم بقيمة 6 ملايين رينغيت ماليزي لكل منهما. لن تصدقوا ماهي هدية الأمير محمد بن سلمان لكل لاعب سعودي .. “الهدية الأغلى على مر التاريخ وكانت السعودية قد فجّرت واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على الارجنتين 2-1، الثلاثاء الماضي، على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

الجميع بفوزه المثير على منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء الماضي، بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

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وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، نقلًا عن “malaymail”، أن كافة لاعبي منتخب السعودية سيحصلون على سيارة رولز رويس لكل منهم، مكافأة لهم.

الجائزة مقدمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود الذي سيمنحهم سيارة رولز رويس فانتوم لكل لاعب.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها العائلة المالكة العربية السعودية سيارة رولز رويس للاعبي كرة القدم.

في عام 1994، حصل المهاجم سعيد العويران، الذي سجل هدفًا في مرمى بلجيكا كان من أعظم أهداف المونديال على الإطلاق، على جائزة مماثلة.