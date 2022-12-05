خبر سار ..اول محافظة يمنية تقوم بهذا الأمر لتغطية احتياجات اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - تشهد محافظة حضرموت (شرقي اليمن) تحركات محلية ودولية لزراعة القمح، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

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وفي هذا الصدد، استعرض فريق منظمة الأغذية العالمية “الفاو” مع فريق من السفارة الهولندية، في لقاء عقد بالمكلا، مكونات المشروع الذي يستهدف إعادة تأهيل الأراضي الزراعية بوادي حجر والتركيز على زراعة القمح عبر تقنيات حديثة.

وتطرق الفريق إلى كيفية استغلال المياه وتنفيذ القنوات التحويلية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في إنتاج القمح، في سياق خطة منظمة “الفاو” لتعزيز الأمن الغذائي.

يأتي ذلك ضمن مشروع الإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز الحكم الرشيد والقدرة على الصمود والزراعة المتجددة المموّل من الحكومة الهولندية، والذي يستهدف وادي حجر بحضرموت.