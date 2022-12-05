اعلان هام لسعودية عن الشروط الجديدة لنقل الكفالة من المؤسسة و المواطن ..وهذه هي الرسوم الجديدة بعد التخفيض!!

الرياض - محمد الاطلسي - السعودية اعلنت قبل أشهر عن تشكل نظام كفالة جديد لذلك يقوم العديد من الوافدين بالبحث عن شروط نقل الكفالة في النظام الجديد، ويعتبر نقل الكفالة من أهم خدمة يتم تقديمها على مكتب العمل. و تلك الخدمة يحتاج عدد كبير من الأشخاص أصحاب العمل والذين لديهم وافدين مسجلين عندهم معرفتها جيدا، ولذلك مكتب العمل قام بتوفير تلك الخدمة إلكترونيا للمواطنين عبر موقع في الانترنت..

وفي المقال التالي سوف نسرد جميع الشروط الخاصة بنقل الكفالة والتعرف على رسوم نقل كفالة سائق خاص بشكل تفصيلي. ما هي شروط نقل الكفالة الجديدة لقد تم تحديد شروط نقل الكفالة الجديدة في المملكة العربية السعودية من قِبل وزارة الموارد البشرية والاجتماعية، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

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الشروط الخاصة بالمؤسسة التي تتمثل في: يجب أن تكون المؤسسة وفق النطاق الأخطر أو على. بالإضافة إلى ضرورة توثيق عقود العاملين بداخلها. يجب أن يتواجد بها لائحة تنفيذية. يجب أن تكون رخصة عملها مفعلة. يجب أن يتم الالتزام بتحسين الأجر والتقييم الذاتي لا تقل نسبة الالتزام به عن 80%. الشروط الخاصة بالوافدين التي تتمثل في: يجب أن يقضي الوافد عام كامل في عمله.

بالإضافة إلى وجوده على رأس العمل. يجب ألا يكون هناك أي طلب لنقل خدمة أو كفالة تم تقديمها للعامل. شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يوجد بعض الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بنقل الكفالة بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل للعديد من الأسباب، ولذلك البحث عن شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وهي ما يلي:

رفض الكفيل إصدار رخصة عمل للعامل خلال الفترة المقررة لذلك. رفض الكفيل دفع راتب العامل لمدة تصل إلى ثلاث أشهر. عدم وجود عقد عمل تم توثيقه. تعرض العامل للأضرار من الكفيل داخل العمل سواء كانت ضرر نفسي أو معنوي أو مادي. رسوم نقل كفالة سائق خاص قيمة الرسوم التي تم تحديدها من قِبل هيئة الجوازات للعمال تختلف من وظيفة لأخرى، وتتمثل رسوم نقل كفالة سائق خاص في التالي:

بالنسبة للمرة الأولى التي يتم فيها نقل الكفالة تكون الرسوم ألفين ريال سعودي. في المرة الثانية فإن الرسوم تكون أربعة آلاف ريال سعودي. في المرة الثالثة تكون الرسوم قيمتها ستة آلاف ريال سعودي.

أما في حالة إذا قام السائق الخاص بنقل الكفالة لمنظمة فإنه يجب عليه أن يقوم بتغيير مهنته. كما أنه يجب أن يقوم بتسديد الرسوم التي تقدم قيمتها ألف ريال سعودي بالإضافة لرسوم نقل الكفالة. رسوم نقل كفالة سائق خاص

قيمة الرسوم التي تم تحديدها من قِبل هيئة الجوازات للعمال تختلف من وظيفة لأخرى، وتتمثل رسوم نقل كفالة سائق خاص في التالي: بالنسبة للمرة الأولى التي يتم فيها نقل الكفالة تكون الرسوم ألفين ريال سعودي.

في المرة الثالثة تكون الرسوم قيمتها ستة آلاف ريال سعودي. أما في حالة إذا قام السائق الخاص بنقل الكفالة لمنظمة فإنه يجب عليه أن يقوم بتغيير مهنته. كما أنه يجب أن يقوم بتسديد الرسوم التي تقدم قيمتها ألف ريال سعودي بالإضافة لرسوم نقل الكفالة.

تخفيض رسوم نقل الكفالة يتساءل المواطنين هل نقل الكفالة بدون رسوم، ولكن المملكة أعلنت عن تخفيض رسوم نقل الكفالة لجميع الوافدين حيث أن قيمة رسوم نقل الكفالة في المرة الأولى تقدر قيمتها بألفين ريال سعودي، أما في المرة الثانية تقدر بقيمة أربعة آلاف ريال، وبالنسبة لرسوم نقل الكفالة في المرة الثالثة والرابعة تقدر قيمتها بستة آلاف ريال.