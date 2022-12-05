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تسعيرة جديد ولأول من نوعها للمشتقات النفطية في هذه المحافظات اليمنية وهذا هو السعر الجديد!

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

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�سعار المشتقات النفطية - الأحد - 04 ديسمبر 2022 #صنعاء - البنزين (مستورد) = 10,500 ريال (20 لتر) - الديزل (مستورد) = 12,500 ريال (20 لتر)    #عدن - البنزين (مستورد) = 19,500 ريال (20 لتر) - الديزل (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)     #مأرب - البنزين (محلي) = 3,500 ريال (20 لتر) - البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر) - الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر) #تعز - البنزين (مستورد) = 22,000 ريال (20 لتر) - الديزل (مستورد) = 22,000 ريال (20 لتر)     #حضرموت #المكلا - البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر)    - الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)  #سيئون - البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر)    - الديزل (مستورد) = 22,000 ريال (20 لتر)  

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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