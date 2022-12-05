هكذا كان مصير القيادات الحوثية التي باركت للسعودية فوزها على الأرجنتين.. تفاصيل غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن مصير القيادات الحوثية التي باركت للمنتخب السعودي فوزه على الأرجنتين في مونديال قطر.

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وذكرت المصادر أن الجماعة أخذت القيادات التي باركت الفوز لسعودية، وأخضعتهم لدورات ثقافية، بحجة أن إيمانهم ضعيف.

وكان ضيف الله الشامي، وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وعبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى، وقيادات أخرى، قد باركوا للمنتخب السعودي فوزه على منتخب الأرجنتين.

وبعد يوم واحد عادت تلك القيادات وحذفت تغريدات المباركة من مواقع التواصل الاجتماعي، وبررت نشرها بأنه لاختبار وعي الشعب، على حد تعبيرها.

وقوبلت تغريدات تلك القيادات بغضب واسع في أوساط المناصرين للجماعة والمحسوبين عليها.

وكان القيادي الحوثي، محمد المقالح، أكد في وقت سابق صدور توجيهات إيران عاجلة بضرورة حذف تغريدات التهنئة.