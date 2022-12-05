اليمن : قرار رئاسي جديد يقضي بإيقاف هذه الشخصيتين من منصبهم

الرياض - محمد الاطلسي - وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قرارا بايقاف وزير التعليم العالي خالد الوصابي ومدير عام البعثات الدكتور سالم الطاهري وتشكيل لجنة من وزير الشئون القانونية وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء، وكيل الوزارة لقطاع البعثات لتحقيق في الكشوفات المسربة والغاء اي منح دراسية وحوافز مالية تمت خارج القانون والمفاضلة والرفع بنتائج الى رئاسة الوزراء خلال اسبوع واحد.

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وشددت توجيهات رئيس الوزراء على العمل بدقة وشفافية، ومعاقبة كل متسبب في ذلك ونشر تقرير بكل شفافية واطلاع الراي العام حول النتايج بكل دقة ومصداقية