تفاصيل لقاء خاص للرئيس العليمي مع رئيس الفريق السياسي والعسكري بشأن هذا الأمر الهام !

الرياض - محمد الاطلسي - استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،الاحد رئيس الفريق السياسي والعسكري لدعم مجلس القيادة الرئاسي عبدالهادي بن جبران آل مالح.

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وتطرق اللقاء الى تطورات المشهد اليمني، واليقظة العالية للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية على مختلف الجبهات.

كما تناول اللقاء التصعيد الارهابي الحوثي على المنشآت النفطية والاقتصادية وتداعياته على الاوضاع الانسانية وحرية التجارة العالمية والسلم والامن الدوليين.

واكد اللقاء اهمية وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية وتعزيز تحالفها العريض في مواجهة المشروع الانقلابي المدعوم من النظام الايراني.