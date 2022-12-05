اختطاف فتاة من صنعاء ونقلها إلى محافظة أخرى ومطالبة أهلها بفدية خيالية لهذا السبب الصادم!

الرياض - محمد الاطلسي -

تفاجات أسرة يمنية باختطاف ابنتها من أحد شوارع صنعاء، ونقلها إلى محافظة أخرى، ومطالبة لحوثي بدفع فدية ضخمة لإطلاق سراحها.

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وقالت مصادر مقربة من أسرة الشابة "سمية" إن الفتاة تعرضت للاختطاف بعد أيام من التحاقها بمعهد لغة انجليزية في العاصمة صنعاء، على أيدي عصابة مجهولة.

وأوضحت المصادر، أن الأسرة ظلت تبحث عن ابنتها منذ أربعة أيام، وأبلغت سلطات الحوثي في صنعاء باختفاء ابنتهم في ظروف غامضة، خلال ذهابها إلى المعهد الذي التحقت به مؤخرًا.

وأضافت المصادر أن الأسرة عثرت على ابنتها الطالبة في محافظة عمران، بعد البحث والتحري، وبعد المطالبة بعودتها طلبت مليشيا الحوثي في البحث الجنائي بعمران أسرة الفتاة بدفع مليوني ريال مقابل اعادتها إلى أهلها.

وحملت المصادر الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الفتاة، وحالتها النفسية والجسدية، بعد ثبوت تورط عصابة تتبع المليشيات في اختطافها ونقلها إلى محافظة عمران.

وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من مناطق سيطرة الحوثي، عمليات نهب واختطاف وجرائم دخيلة على المجتمع، تتورط فيها قيادات تابعة للمليشيات.