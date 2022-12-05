صدور قرارات سعودية جديدة بإتاحة إتاحة تأشيرة عمرة جديدة لـ 5 دول !.. تعرف عليها!

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة تسجيل الخصائص الحيوية أى البصمة للمعتمرين القادمين عن 5 دول لإصدار تأشيرات العمرة الجديدة بطريقة إلكترونية قبل القدوم إلى المكة المكرمة وكذلك المدينة المنورة.

تأشيرة البصمة وأتى قرار وزارة الحج والعمرة والسعودية بشأن إتاحة البصمة، وذلك في إطار جهود تسهيل إجراءات القدوم إلى بيت الله الحرام، ورفع الجودة الخدمات المقدمة لهم في منافذ المملكة، وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية واس فإن تسجيل البصمة يشمل حاليًا جميع حجاج بيت الله الحرام القادمين من بريطانيا وتونس، والمقيمين في الكويت، وماليزيا بنجلاديش.

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وذكرت أن إجراءات التسجيل تتم من قبل من خلال تطبيق Saudi Visa Bio، للهواتف الذكية والتسجيل الذاتي الخصائص الحيوية للأفراد المعتمرين.

تسجيل البصمة يشمل الوجه والعين وأصابع اليدين ولفتت وزارة الحج السعودية إلى تسجيل البصمة يشمل عددًا من الأمور من بينها الوجه والعين وأصابع اليدين، مع تصوير جواز السفر بشكل ذاتي من خلال التطبيق، إذ يمكن طالبي تأشيرة العمرة من خلال عدد من الخصائص الحيوية بطريقة إلكترونية من قبل الأفراد المعتمرين بدون الذهاب إلى السفارات أو القنصليات.

آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية وفي وقت سابق لها كشفت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن طريقة وآلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية والتي من خلالها يمكن الدخول إلى السعودية وكذلك قدوم الأصدقاء والمواطنين السعوديين، وتتيح التأشيرة الجديدة السماح التنقل بين مناطق ومدن السعودية وتأدية مناسك العمرة مع زيارة المواقع الدينية والتاريخية مع حضور الفعاليات الثقافية حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية.