وردنا الآن: السعودية تفجر مفاجأة سارة ستفرج هم الوافدين بالمملكة في ضل هذه الظروف (تفاصيل مفاجئة)

الرياض - محمد الاطلسي - بشرى سارة لملايين الوافدين، بالإضافة إلى الخدمات العديدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين، 120 مليار سعودي، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها جميع أنحاء العالم. بعد تخصيص الريال لدعم القطاعين العام والخاص. قطاعات المملكة.

هذا الصباح أتت المملكة إلينا ببشارة جيدة جدًا. أبدى ملايين العاملين في جميع الفئات والمهن سعادتهم بعد قبول البنوك السعودية للمبادرة “الأولى” التالية لتأجيل الأقساط للعاملين في القطاع الطبي لمدة ثلاثة أشهر. وهذا يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

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بالنسبة لمن لديه خطوط ائتمان من تمويل إيجار أو عقاري أو قروض استهلاكية، ستبدأ هذه المبادرة في أبريل من العام المقبل دون أي تكاليف تأجيل إضافية، كما ستمدد المملكة إقامة الوافدين لمدة ثلاثة أشهر، وقررت تمديدها لمدة مجانا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل بعض الرسوم لجميع الوافدين في مختلف الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم الوافدين الذين ليس لديهم دخل سوى العمل اليومي المنخفض ويوفر كل ما يحتاجون إليه خلال هذه الأزمة. هذا ما نحن عليه. الله، مرة واحدة من الملكوت وهداها الحكيم، يحمي الجميع في العالم.