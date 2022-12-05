انهيار كبير لريال اليمني وهذا ماسجله صباح اليوم ام العملات الاجنبية

الرياض - محمد الاطلسي - سجل صرف الريال اليمني، إنهيار جديد، مقابل العملات الأجنبية ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن.

وحسب مصادر مصرفية ” فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد، هي على النحو التالي:-

▪ تفاصيل لقاء خاص للرئيس العليمي مع رئيس الفريق السياسي والعسكري بشأن هذا الأمر الهام !

▪ اختطاف فتاة من صنعاء ونقلها إلى محافظة أخرى ومطالبة أهلها بفدية خيالية لهذا السبب الصادم!

الدولار الأمريكي 1147ريال يمني للشراء 1159ريال يمني للبيع

الريال السعودي 302ريال يمني للشراء 305ريال يمني للبيع

وبهذا يسجل الريال اليمني انهيار جديد مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأحد، وذلك بواقع 3 ريال في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار السبت.