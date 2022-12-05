عقوبة تصل الى 100 ألف ريال لمن يساعد هذه الفئة في السعودية !!

الرياض - محمد الاطلسي - تعمل المملكة العربية السعودية على منع ظاهرة التسول فى البلاد عبر سن تشريعات صارمة، على المتسولين، ووصل الأمر إلى من يساعدهم.

فى هذا الإطار وجهت النيابة العامة السعودية تحذيرا شديد اللهجة، عبر منصاتها الرسمى على مواقع التواصل، من تقديم أى دعم للمتسولين. ووفق صحيفة "مكة" يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة مع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، كل من أدار مجموعة من المتسولين، أو تسول بنفسه، أو حرض غيره على هذا التصرف بأى صورة كانت.

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وعرفت النيابة فى بيانها المتسول بأنه: هو الشخص الذى يستجدى للحصول على أموال من غيره دون مقابل، أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فى الشوارع، أو المحال، أو على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويشن الأمن العام السعودى حملات مكثفة لضبط المتسولين فى شوارع المملكة، ويحصر من خلال حسابته الرسمية على تحذير المواطنين من خطورة التسول، والذى قد تدار أمواله فى أعمال إرهابية، تضر بمصلحة الوطن.