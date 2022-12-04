اتفرج.. زوجة سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودية تخطف الاضواء بأول ظهور بجانبه .. صور

الرياض - محمد الاطلسي - خطفت زوجة لاعب المنتخب السعودي، محمد الدوسري، الأضواء بعد ظهورها، خلال افتتاحها لأحد المحال الخاصة بها برفقة زوجها واللاعب الفرنسي غوميز.

وتصدر الفيديو حديث الجمهور السعودي عبر موقع ”تويتر“ وسط تساؤلات عن هوية زوجة اللاعب الدوسري.

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ووفق المعلومات المتداولة، فإن زوجة الدوسري هي أشواق بنت سلطان العمير، سيدة الأعمال، ظهرت في وقت سابق أيضًا خلال افتتاح محمصة خاصة به في العاصمة الرياض.

واحتفل محمد الدوسري بزفافه من أشواق بنت سلطان العمير عام 2015، بحضور أصدقائه ومحبيه، ورُزق بابنته الأولى في عام 2016.

وكان اللاعب الشاب قد خطف الأضواء أيضًا بتسجيله هدف الفوز للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين في المباراة الأولى لهما في كأس العام قطر 2022، والتي انتهت بهدفين لهدف واحد.

ويعد هذا الفوز هو الأول للأخضر أمام ميسي ورفاقه في مفاجأة رياضية كانت مدوية، خصوصًا وأن الفوز جاء أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم.