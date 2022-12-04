بينهم يمنيين..السعودية تعلن توقيف نحو 15 ألفا شخص بسبب هذا الأمر الصادم !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط وتوقيف نحو 15 ألف شخص حاولوا دخول المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، امس السبت، إنها ضبطت منذ 24 حتى 30 نوفمبر، 3859 مخالفًا لنظام أمن الحدود، أكثر من نصفهم من الجنسية اليمنية.

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وأوضحت أن من بين من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (377) شخصًا، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(37%) إثيوبيو الجنسية، و(12%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (40) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وذكّرت الوزارة السعودية بالعقوبات المفروضة على المتواطئين والمساعدين على تهريب المخالفين وإيوائهم.